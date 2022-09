Elezioni politiche 2022. Il centro-destra vince anche in Campania

Con il 44% dei voti alla Camera e altrettanti al Senato (i dati non sono ancora definitivi) la coalizione di centro-destra si aggiudica le elezioni politiche 2022. Fratelli d’Italia è il primo partito con il 26% delle preferenze. Al 19% il Pd, al 15 il Movimento 5 Stelle. 8,9% per la Lega, 8% per Forza Italia. Con questo risultato saranno almeno 114 i seggi del centro-destra al Senato. Maggioranza anche alla Camera con possibilità di governare in autonomia.

Elezioni politiche 2022: i dati in Campania

La Campania non si allontana dai dati nazionali in queste elezioni politiche. In Provincia di Salerno, al collegio plurinominale Campania 2 del Senato, il centro-destra ottiene il 38,68% delle preferenze. Si ferma al 25,70% il centro-sinistra. Di poco sotto il Movimento 5 Stelle.

Dato che si conferma alla Camera seppur con proporzioni ancora più ampie. Il centro-destra sfiora il 47% delle preferenze e fa eleggere in parlamento Attilio Pierro, candidato del Cilento e consigliere regionale che così a palazzo Santa Lucia libererà il suo scranno in favore di Aurelio Tommasetti.

Crollo del Pd con il suo candidato Luca Cascone che si ferma al 22% dei voti. Al 20% il Movimento 5 Stelle che proponeva Dario Vassallo, mentre Elvira Serra, candidata di Azione Italia – Viva, è al 4,76%. Fuori dai giochi anche l’altro cilentano, Nazario Matarazzo, esponente di Unione Popolare (1,37%).

Al Senato, nel collegio Campania 2 plurinominale, Pd terzo partito con il 22% dei voti, superato dal M5S al 27% e dal centro-destra che ottiene il 39% dei voti.

Al Senato, collegio uninominale, vince il candidato del centro-destra Antonio Iannone (41,64%). Il Pd con Anna Petrone si ferma al 24%, Francesco Castiello, candidato 5 Stelle, è al 23,87%. Azione al 5,61 (candidato Luigi Casciello), Unione Popolare con Lorenzo Forte all’1,82%.

Il Cilento

Tra i comuni più grandi del Cilento da segnalare la debacle del centro-sinistra ad Agropoli, scavalcata sia da Fratelli d’Italia che dal Movimento 5 Stelle. Identico risultato a Sapri e Sala Consilina. A Vallo della Lucania è invece il Movimento 5 Stelle il primo partito. Anche in questo caso il centro-sinistra finisce terzo. A Roccadaspide il gruppo della sinistra riesce a superare i 5 Stelle.