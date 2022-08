Elezioni politiche: ecco tutti i candidati nel salernitano

La campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 può entrare nel vivo. Ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature. Diversi rappresentanti del Cilento, Vallo di Diano e Piana del Sele saranno in campo.

Per quanto riguarda la Camera il collegio sud di Salerno (Circoscrizione Campania 2) comprende Eboli e i comuni di Cilento, Vallo di Diano e Golfo di Policastro; al Senato, invece, il collegio interessa l’intera provincia di Salerno, ad eccezione di Scafati, Angri e Pagani.

Camera dei deputati Campania 2 – Collegi plurinominali

Fdi: Edmondo Cirielli, Eleonora Pace, Nunzio Carpentieri, Luisa Maiuri

Forza Italia: Antonio Tajani, Marta Fascina, Tullio Ferrante, Teresa Formisano

Lega: Vanna Gava, Gianpiero Zinzi, Marica Grande, Dante Santoro

Noi Moderati: Massimiliano Marotta, Elena Oliva, Giampaolo Lupo, Teresa Basile

Alleanza Verdi Sinistra: Franco Mari, Costanza Florenza, Luigi Adamo, Anna Cione

Impegno Civico: Cosimo Adelizzi, Maria Pallini, Pasquale Maglione, Marianna Ioria

Pd: Piero De Luca, Rosetta D’Amelio, Nunzio Senatore, Caterina Lengua

+Europa: Pino Riccio, Giuseppina Piccirilli, Vittorio Vallone, Tommasina Ferrentino

Animalisti: Clementina Sansone, Gennaro Sammartino, Esmeralda Mameli, Vincenzo Botta

Azione: Mara Carfagna, Antonio D’Alessio, Flora Frate, Catello Vitiello

Italexit: Rosario Del Priore, Sonia Di Carluccio, Francesco Metropoli, Cristina Coccia

Gilet Arancioni: Michele Marrazzo, Maria Palermo

M5S: Michele Gubitosa, Virginia Villani, Francesco Virtuoso, Alessandra Petrosino

Noi di centro: Sandra Leonardo Mastella, Guerino Gazzella, Roberta Andretti, Oreste Agosto

Pci: Silvana De Luisa, Antonio Petrozziello, Maura Iannaccone, Rosario Sabato

Sovranisti: Francesco Toscano, Lucia Barone, Angelo Moriello, Raffaella De Filippo

Unione popolare: Giuliano Granato, Erminia Maiorino, Francesco Navarra, Rosaria Ciccarone.

Camera dei deputati Campania 2 – Collegio uninominale Eboli – Cilento

Centrodestra: Attilio Pierro

Centrosinistra: Luca Cascone

Azione: Donato D’Aiuto

Italexit: Francesca Mari

M5S: Dario Vassallo

Pci: Annamaria Paesano

Popolo partite Iva: Lucio Iuliano

Sovranisti: Sonia Romano

Unione popolare: Nazario Matarazzo

Senato della Repubblica Campania – Collegi plurinominali Campania 2

Forza Italia: Annamaria Bernini, Francesco Silvestro, Giuliana Franciosa, Carmine De Angelis

Fdi: Giovanna Petrenga, Domenico Matera, Elena Scarlato, Giuseppe Fabbricatore

Lega: Gianluca Cantalamessa, Elena Iaverone, Alberto Mingnone, Elena Anna Gerardo

Noi Moderati: Annalisa Iaccarino, Giuseppe La Brocca, Marianna Quaranta, Luigi Cerruti

Alleanza Verdi Sinistra: Amalio Santoro, Annamaria Naddeo, Antonio Emilio Caggiano, Maria Pia Pasolini

Impegno civico: Antonietta Margherita Rebuffoni, Gaetano Giudice, Ramona Mirella Ilau, Nicola Grimaldi

Pd: Susanna Camusso, Gianfranco Valiante, Eva Avossa, Andrea Boccagna

+Europa: Bruno Gambardella, Drusilla De Nicola, Enzo Pastena, Valentina Cosimati

Animalisti: Anna Casaburi, Vincenzo Cerullo, Carla Adinolfi, Giammarco Coviello

Azione: Stefania Modestino, Giuseppe (Bepi) Izzo, Rosella Sessa, Mimmo Gambacorta

Italexit: Nunzia Schilirò, Nicola Massimo, Angela Nittolo, Luigi Malfetano

M5S: Stefano Patuanelli, Anna Bilotti, Francesco Castiello, Felicia Gaudiano

Noi di centro: Gino Abbate, Carmela Coppola, Pompillo Forgione, Maria Giroffi

Pci: Rosalba Di Martino, Roberto Vecchione, Simona Cipollaro, Antonio Pellegrini

Sovranisti: Marcello Graziosi, Giovanna Avena, Giuseppe Meola, Cinzia Del Grande

Unione popolare: Gabriella Luise, Massimiliano Tresca, Giulia Pedoto, Pio Antonio De Felice

Senato della Repubblica Campania – Collegi uninominali Salerno

Centrodestra: Antonio Iannone

Centrosinistra: Anna Petrone

Azione: Luigi Casciello

Italexit: Giovanni Golino

M5S: Francesco Castiello

Noi di centro: Antonio Pierri

Pci: Elvira Migliorini

Sovranisti: Maria Pica

Unione Popolare: Lorenzo Forte