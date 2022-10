La Gelbison ci prende gusto: successo sul Cerignola

Nell’anticipo del sabato del girone C di Serie C arriva ancora un successo per la Gelbison che batte il Cerignola in trasferta, allo stadio Monterisi. Cade dopo un anno l’imbattibilità tra le mura amiche dei pugliesi con l’arrivo di mister De Sanzo che porta altri tre punti in classifica dopo il successo con il Taranto.

Cerignola-Gelbison: la gara

Prima frazione avara di emozioni con due squadre a duellare su ogni pallone. Occasione da rete al 18’ con Tascone che calcia dalla distanza senza impensierire D’Agostino, chiamato ad interventi di normale amministrazione. La prima frazione si chiude così a reti bianche. Nella ripresa al 2’ D’Andrea calcia alto a mentre al 12’ Gelbison pericolosa con Fornito. I cilentani passano però a metà tempo quando sugli sviluppi di un corner Gilli buca Saracco. Il Cerignola prova a reagire e a 5 dal termine Ruggiero trova attento D’Agostino. Dopo due minuti D’Ausilio spara alto da ottima posizione mente in pieno recupero Sane che colpisce il palo.

Il tabellino di Cerignola Gelbison

Audace Cerignola – Gelbison 0-1

Audace Cerignola (4-3-3): Saracco; Botta, Ligi, Gonnelli, Russo (38’st. Olivera); Bianco (28’st. D’Ausilio), Tascone, Langella (38’st. Ruggiero); Neglia (38’st. Achik), Malcore, D’Andrea (17’st. Sainz Maza). A disp. Fares, Trezza, Capomaggio, Allegrini, Inguscio, Mancarella, Farucci, Blondett, Vitali. All. Pazienza.

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Bonalumi, Gilli, Loreto; Nunziante (43’st. Onda), Papa, Graziani, Fornito, Correnti; Faella (31’st. Statella), De Sena (45’st. Sane). A disp. Vitale, Cannizzaro, Marong, Di Fiore, Mesisca, Citarella, Paoloni, Sorrentino, Savini. All. De Sanzo.

Arbitro: Sfira di Pordenone.

Marcatori: 22’st. Gilli (G).

Note: Ammoniti: 10’st. Ligi (C), 17’st. Papa (G), 41’st. Gilli (G).