Gelbison: arriva il primo successo in Serie C, battuto il Taranto 3-0

Nel quinto turno del girone C di Serie C la Gelbison centra il primo successo nei professionisti regolando per 3-0 il Taranto. Al “Torre” di Pagani comincia bene l’avventura di mister Fabio De Sanzo, subentrato in settimana a Gianluca Esposito sulla panchina dei rossoblù.

Gelbison Taranto: la gara

Debutto stagionale tra i vallesi per il portiere Bernardino D’Agostino. In una gara con poche occasioni ad inizio gara a passare è la Gelbison che al 14′, sugli sviluppi di un corner di Fornito, vede il colpi di testa vincente di Cargnelutti. La reazione ospite non crea particolari grattacapi ai cilentani: al 34′ Romano chiama al primo intervento l’estremo difensore rossoblù con le squadre che tornano negli spogliatoi sul parziale di 1-0.

Nella ripresa buona partenza per la squadra di De Sanzo che raddoppia al quarto d’ora con Faella che con un pallonetto beffa Vannucchi. Dopo tre giri di lancette opportunità cilentana′ con Onda mentre al 20′ è il gran tiro di Fornito a servire il tris che chiude definitivamente i giochi. Nei minuti di recupero per l’undici di Eziolino Capuano un palo con Tommasini,. La Gelbison batte il Taranto e si porta a quota 5 in classifica in attesa del prossimo impegno sul campo dell’Audax Cerignola.

Il tabellino

Gelbison-Taranto 3-0

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Cargnelutti, Bonalumi, Gilli; Nunziante (dal 57′ Onda), Papa (dal 76′ Savini), Fornito, Statella, Correnti (dal 57′ Loreto); Faella (dal 67′ Fane), De Sena (dal 76′ Sorrentino). A disposizione: Vitale, Cannizzaro, Onda, Marong, Di Fiore, Mesisca, Kyeremateng, Citarella, Paoloni, Sorrentino, Savini, Loreto, Sane. All. De Sanzo.

Taranto (3-5-2): Vannucchi; Manetta (dal 77′ Granata), Antonini (dal 46′ Tommasini), Vona; Mastromonaco, Romano, Labriola, Mazza (dal 46′ Evangelisti), Ferrara (dal 61′ De Maria); Guida, Infantino (dal 55′ Sakoa). A disposizione: Loliva, Russo, D’Egidio, Diaby, Granata, De Maria, Panattoni, Maiorino, Evangelisti, Sakoa, Tommasini. All. Capuano.

Arbitro: Mario Perri di Roma

Reti: 14′ Cargnelutti (G); 60′ Faella (G); 65′ Fornito (G)

Ammoniti: Correnti (G); Infantino, Labriola (T); Nunziante, Gilli (G).