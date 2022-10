Ceraso programma interventi sulla viabilità

Fondi dal Ministero dell’Interno per il Comune di Ceraso. L’Ente, amministrato dal sindaco Aniello Crocamo, ha deciso di destinarli per la progettazione dell’opera di ristrutturazione e di adeguamento della strada Serre. Un’opera importante per la viabilità, si tratta di una strada che collega l’area del campo sportivo Ceraso con il territorio del Comune di Ascea. L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa un milione di euro.



Il progetto per la viabilità di Ceraso

La progettazione è finanziata con il contributo concesso al Comune di Ceraso ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021. Attraverso il Fondo per la progettazione territoriale, finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione.

I contributi

Il DPCM definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a valere sul Fondo.

I finanziamenti possono essere utilizzati per la progettazione di opere di messa in sicurezza del territorio o del patrimonio pubblico dell’Ente. Proprio nelle scorse settimane diversi enti locali, anche del comprensorio cilentano, hanno ottenuto risorse per la progettazione definitiva ed esecutiva che consente di completare l’iter per poi dare il via agli interventi.

Nel caso di Ceraso si punta a progettare un’opera del calore di poco più di un milione che interessa la viabilità comunale.