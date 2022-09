Gioi in festa per la Madonna del Rosario

Come da tradizione la prima domenica del mese di ottobre si festeggia, a Gioi Cilento, la Madonna del Rosario, il cui culto risale circa al XIII secolo.

Alcuni fatti storici narrano che il Rosario venne consegnato a San Domenico nel 1214 e come nella battaglia di Lepanto del 1571 il Rosario diede a Maria il titolo di Regina della Vittoria, nel 1637 venne dichiarata Patrona Universale dello Stato di Gioi ed il 1° ottobre 1645, dal Notaio Diego Clauso, avvenne la sua proclamazione della protezione come Patrona, Protettrice, Avvocata della Terra di Gioi e suoi Casali con l’obbligo di celebrarne ogni anno la sua Festa.

Le festività in suo onore, attirano molte persone da paesi vicini e lontani principalmente per due momenti: lo spettacolare incendio del campanile e il tradizionale e suggestivo “Volo dell’Angelo”, nella piazza centrale del paese.

Dopo due anni di stop forzato ritornano i solenni festeggiamenti in onore della protettrice del paese che si svolgeranno quest’anno sabato 1 e domenica 2 ottobre.

Nella mattinata di domani, giorno di vigilia, ci sarà la cosiddetta “intronizzazione ” della statua della Madonna del Rosario ; nella serata, invece, si terrà la processione con fiaccolata del SS Sacramento e Solenne Benedizione del SS. Sacramento in Piazza A.Maio.

A seguire concerto della Grande Banda del Cilento in piazza A.Maio. Il giorno di festa, domenica 2 ottobre, si aprirà con la S.Messa Solenne celebrata da P. Gianluca Garofalo, accompagnata dal coro di Gioi; a seguire la recita della supplica.

Alle ore 17.00 l’inizio della processione per le vie del paese con il simulacro della Madonna del Rosario. Subito dopo in Piazza A.Maio, la manifestazione del Rosario con la preghiera dell’Angelo, a seguire spettacolo pirotecnico con musica a cura della Ditta Antonio Lieto. In conclusione della festa, alle ore 21.30 circa, è in programma il concerto della Grande Banda del Cilento.