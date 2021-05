Perdifumo celebra la Madonna del Rosario

Oggi Perdifumo celebra il culto della Madonna del Rosario. Una festa è ormai secolare, affermatasi, probabilmente, nella seconda metà del 1500, come testimonia una antica leggenda locale.

Si narra di una nave che trasportava la Statua della Madonna e un crocifisso, il carico era destinato alla Calabria. Nel mare antistante le marine di Castellabate, la nave si arrestò e virò verso la costa solo quando i marinai pronunciarono il nome di Perdifumo. L’icona della Vergine venne dunque trasportata nella parrocchiale del piccolo centro collinare.

In memoria di tale leggenda, ogni anno il Martedì successivo alla Pentecoste, la Madonna del Rosario viene portata in processione su una barca che simbolicamente ricorda l’evento. Il culto mariano in paese è molto sentito, come testimonia la partecipazione di numerosi fedeli in occasione della ricorrenza. Purtroppo anche quest’anno a causa del covid le celebrazioni sono state ridotte.