Riapre al culto la chiesa di San Giuseppe a Vibonati e nell’occasione si proporrà una esposizione di suppellettili appartenenti alla chiesa stessa. L’iniziativa è stata promossa dalla parrocchia di Sant’Antonio Abate, insieme alla società cooperativa Accademia Cilento.

Dal 2 a 9 ottobre, all’interno del museo comunale Vincente Gerbase, in piazza Carceri, sarà possibile visitare la mostra. Al contempo, nel cuore del centro storico, si potrà vedere anche la chiesa di San Giuseppe riaperta al culto ed il Santuario di Sant’Antonio Abate, distante circa 150 metri. I luoghi di culto resteranno aperti dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

L’evento nasce dalla volontà di arrivare ad una riappropriazione della propria storia attraverso quanto si è conservato non solo come memoria storica ma soprattutto come memoria spirituale, riscoprendo in questi segni la fede di famiglia dei propri avi.

La consacrazione della restaurata chiesa di San Giuseppe avverrà con una Santa Messa che verrà celebrata domenica 2 ottobre alle 17:30 dal vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Monsignor Antonio De Luca.

La storia

La Chiesa di San Giuseppe appare nei documenti ufficiali (Santissime Visite Pastorali) di Mons. Filippo Giacomo, Vescovo di Policastro, del 17 dicembre 1653. Fu operativa fino al 23 novembre 1980, la domenica del forte terremoto che nell’Italia Meridionale provocò migliaia di morti. In seguito ad un altro sisma – quello del 21 marzo 1982 – lo stato della Cappella si aggravò. Ciò impose ai Vigili del Fuoco di rendere definitivamente inagibile l’immobile.