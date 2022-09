Contributi per nuove attività e per chi trasferisce la residenza ad Orria

Contributi a fondo perduto per l’avvio di nuove attività artigianali, commerciali e agricole ubicate nel Comune di Orria. Risorse anche per chi trasferisce in paese la propria residenza o dimora individuare. È l’iniziativa del Comune di Orria.

Nuove attività e trasferimento della residenza ad Orria: i contributi

L’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Agostino Astore, ha infatti approvato avvisi pubblici con i quali vengono destinati circa 45300 euro di risorse previste dal Fondo di sostegno ai comuni marginali, annualità 2021.

L’istituzione del fondo è finalizzata a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento.

Le risorse saranno utilizzate per la concessione di contributi a fondo perduto per un importo massimo di € 30.000,00 per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Orria ovvero per l’avvio di nuove attività economiche nel suddetto territorio.

Il restante importo, pari ad € 15.290,00, sarà destinato a finanziare coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel territorio del Comune di Orria, al fine, così, di ripopolare un territorio che in questi anni ha visto sempre più diminuire la propria cittadinanza.

Come presentare domanda

I bandi sono visionabili e scaricabili dal sito Istituzionale del Comune (clicca qui) Si ha tempo fino alle 12:00 del 14/10/2022 per presentare la propria istanza. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, in formato pdf e corredate di tutti gli allegati previsti dal bando, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo del Comune: orriaserviziotecnico@legalmail.it Ulteriori informazioni sulla procedura potranno essere richieste all’indirizzo mail orriaserviziotecnico@legalmail.it oppure telefonando al numero 338-6158135