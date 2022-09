Al look maker di Buccino Giovanni Sciarrillo il Leone d’oro per meriti professionali

“Il Comitato del Leone d’oro di Venezia ha deliberato per la sua persona il ritiro della prestigiosa pergamena, RICONOSCIMENTO SPECIALE PER MERITI PROFESSIONALI”. Recita così l’invito con cui look maker buccinese Giovanni Sciarrillo ha ricevuto comunicazione del premio a lui attribuito. Il professionista Volceiano dovrà recarsi presso il palazzo della Regione Veneto il trenta settembre alle ore 15.00 per il ritiro di questo prestigioso riconoscimento.

Chi è Giovanni Sciarrillo

Da oltre venti anni Giovanni Sciarrillo in arte Al Pacino, cura le chiome di importanti personaggi famosi della TV, del cinema, della musica, sia in programmi TV, all Festival di Sanremo, ed è curatore dei look di Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Luciano Ligabue, di Annalisa Minetti, di cui è testimone di nozze, per citarne alcuni.

Alla soglia dei 50 anni arriva questo premio, che così come ha scritto anche il Sindaco di Buccino Pasquale Freda, è un onore per tutta la comunità.

Il nome d’arte è stato preso in prestito dal suo attore preferito, Al Pacino che ha già incontrato nel 2011 a Venezia, alla Mostra del Cinema e che nel prossimo anno incontrerà a New York.

Ed è proprio nella città veneta, che venerdì ritirerà la pergamena che lo consacra definitivamente come professionista del settore.

Un uomo dai valori forti della famiglia, del lavoro, si dice onorato per questo premio, che arriva anche in un momento in cui le partite Iva devono fare i conti con i rincari, dove i costi di gestione delle attività e della remunerazione dei dipendenti ricadono, inevitabilmente, sui costi del proprio lavoro.

Molto legato al suo paese Buccino, che non vede l’ora di rivedere, Giovanni Sciarrillo si avvia verso Venezia con la soddisfazione di chi ha creduto nel suo sogno, nella sua passione e che il suo talento ha portato lontano dalla sua terra, ma non dal cuore.