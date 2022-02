Due talenti buccinesi a Casa Sanremo

Ci siamo! Mancano poche ore all’apertura del sipario sulla 72 esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Con il pubblico ritornato in sala e milioni di italiani virtualmente collegati da Casa Sanremo, si prepara ad essere per cinque giorni la Caput Mundi dello spettacolo italiano.

In tutto questo anche Buccino, ha messo la sua impronta; con due suoi talenti L’Art Director Carmine Salimbene di Casa Sanremo ed il look maker Giovanni Sciarrillo, detto Al Pacino, che ha seguito centinaia di personaggi famosi della musica e della TV.

Carmine Salimbene dal 2015 è Art Director del Consorzio Gruppo Eventi; si è già occupato della grafica di Casa Sanremo, appena più che ventenne ha già impresso un’impronta importante nella sua carriera. Anche Sciarrillo, con molta più esperienza, ha preso parte già ad altre manifestazioni del Festival di Sanremo.

Intanto in questi giorni dal suo profilo Facebook, Gregorio Fiscina di Morigerati, ma buccinese di adozione, organizzatore di eventi ed impegnato in politica è presente a Sanremo; amico personale del cilentano Vincenzo Russillo patron di Casa Sanremo e ci sta facendo vivere in diretta ciò che sta avvenendo nella città dei fiori.

Per quel che se ne dica” Sanremo è Sanremo”!