Agropoli: torna lo scuolabus. «Servizio pronto a partire»

Torna lo scuolabus ad Agropoli. Il servizio verrà attivato nelle prossime settimane su proposta dell’assessore Emidio Cianciola. Ad occuparsene sarà la società Agropoli Cilento Servizi che ieri ha ottenuto l’incarico dal consiglio comunale.

Scuolabus ad Agropoli: il servizio

«La società, dopo aver terminato l’indagine conoscitiva sui bisogni degli allievi destinatari del servizio scuolabus, ha prontamente proposto un Piano Programma completo di business Plan, finalità, scelte strategiche, livelli di erogazione del servizio», spiega Cianciola.

L’assessore delegato al Pnrr sottolinea la notevole importanza dell’iniziativa. Lo scuolabus, infatti, porterà ad una riduzione del traffico cittadino durante gli orari di entrata e uscita dagli Istituti scolastici; benefici per l’ambiente e generale risparmio energetico, piena realizzazione del diritto allo studio ed uguale opportunità di accesso per allievi residenti in località distanti dalle strutture scolastiche di appartenenza.

«Ringrazio i Dirigenti scolastici per la collaborazione dimostrata e mi complimento con l’intero Cda dell’Agropoli Cilento Servizi per l’efficienza nel lavoro di programmazione svolto a garanzia dell’imminente avvio del servizio. Un servizio di utilità sociale, da diversi anni dismesso e insperato, oggi è pronto a partire», conclude l’assessore Cianciola.

Il servizio scuolabus è stato uno dei più richiesti negli ultimi tempi ad Agropoli da parte di mamme e papà. Dopo l’emergenza covid, infatti, il trasporto scolastico è venuto meno e gli studenti, soprattutto delle periferie, hanno subito non pochi disagi.