Agropoli: c’è il consiglio comunale. Minoranza protagonista

È convocato per questo pomeriggio, 27 settembre, il consiglio comunale di Agropoli. La pubblica assise si riunirà alle ore 15.30 per affrontare ben 18 punti all’ordine del giorno. Soltanto tre gli argomenti proposti dalla maggioranza: l’approvazione del bilancio consolidato per l’anno 2021, una variazione d’urgenza al bilancio di previsione e l’affidamento del trasporto scolastico all’Agropoli Cilento Servizi.

Consiglio comunale di Agropoli: le interrogazioni della minoranza

Assoluta protagonista sarà la minoranza che in questo consiglio comunale ha presentato ben 14 interrogazioni, la metà arrivano da parte di Raffaele Pesce. Il consigliere del gruppo Liberi e Forti chiede chiarimenti sui ritardi nel servizio mensa e scuolabus, sul censimento della Tari avviato in questi giorni, sul provvedimento di chiusura delle scuole con l’improbabile motivazione del troppo caldo, sulle condizioni della scuola Mozzillo, sulla discutibile comunicazione dell’Ente, sul sito archeologico del Sauco e sulla poca sicurezza in città.

Quello della sicurezza è un tema affrontato anche da Massimo La Porta ed Elvira Serra. Il primo ha voluto presentare una mozione su sicurezza sociale ed ordine pubblico, l’esponente di Città Futura, invece, ha acceso i riflettori su un tema oggetto di discussioni, ovvero la scarsa sicurezza al porto. Da Serra anche un chiarimento sulla situazione di dissesto in via Pisacane.

Massimo La Porta, infine, in questo consiglio comunale di Agropoli ha presentato un mozione sulla pianificazione e programmazione dei servizi pubblici e di mobilità urbana, sulla pianificazione e programmazione dell’edilizia scolastica ed infine ha chiesto l’istituzione di un tavolo sulla sanità.