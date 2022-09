Totoministri, c’è anche un salernitano in corsa

Totoministri. Dopo le elezioni politiche del 25 settembre scorso, si attende la formazione del governo. Non se ne parlerà prima della seconda metà di ottobre. Le Camere, infatti, si riuniranno soltanto il 13 ottobre. Qualche giorno dopo potrebbero partire le consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che affiderà l’incarico provvisorio a Giorgia Meloni di formare il governo.

Il totoministri per il Governo

Intanto inizia il totoministri per la squadra di governo. I dicasteri saranno distribuiti tra gli esponenti dei partiti della coalizione che si è aggiudicata le elezioni politiche, ovvero Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.

Per gli esteri, ambito importantissimo in questo periodo, il nome più quotato è quello di Antonio Tajani. Per la difesa si ipotizza il salernitano Edmondo Cirielli, nativo di Nocera ma legato anche ad Agropoli dove vive la madre. L’alternativa è Guido Crosetto.

Matteo Salvini potrebbe tornare al Ministero degli Interni, ma c’è anche Matteo Piantedosi, prefetto di Roma.

In seno a Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, capogruppo uscente alla Camera potrebbe ottenere le chiavi del dicastero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Carlo Nordio è quotato per la Giustizia, ma si fa il nome anche Giulia Bongiorno.

E ancora, sul fronte totoministri per il Governo: Anna Maria Bernini potrebbe avere l’istruzione, mentre Paolo Savona l’Economia. Raffaele Fitto, infine, gli Affari UE.