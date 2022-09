Maltempo ad Agropoli, oggi scuole aperte

Dopo le elezioni politiche e l’ondata di maltempo abbattutasi ieri sul territorio, oggi riaprono le scuole ad Agropoli. Un provvedimento, quello annunciato ieri sera dal sindaco Roberto Mutalipassi, che non ha mancato di destare polemiche.

Maltempo, scuole aperte ad Agropoli

Il primo cittadino, infatti, soltanto poche settimane fa aveva scelto di rinviare il ritorno in aula a causa del troppo caldo. Molti genitori chiedevano un provvedimento simile, stavolta giustificato dalla forte andata di maltempo che ha creato anche problemi alla viabilità, oltre che qualche disagio alle strutture scolastiche.

Presso l’Istituto Vico-De Vivo, ad esempio, alcune classi sono risultate allagate a causa di un infiltrazioni. Disagi anche al liceo Gatto, plesso di via Pio X, a causa di una canalina di scolo dell’acqua piovana abbattutosi sull’ingresso.

Il primo cittadino ha scelto invece di riaprire regolarmente le scuole, complice anche il tempo in miglioramento.

La situazione

Sul territorio, però, si continua a lavorare. I cittadini hanno puntato il dito contro la scarsa manutenzione del territorio che benché richiesta non è stata realizzata da parte del Comune. Così, in diverse zone della città, si sono registrati allagamenti, in particolare in località Moio, dove per tutta la giornata di ieri gli uomini della Protezione civile hanno dovuto lavorare per rimuovere fango e acqua dei locali interrati. Numerosi anche gli interventi dei vigili del fuoco.

Il primo cittadino Mutalipassi, però, ha cercato di mostrarsi vicino ai residenti andando a verificare i danni subiti e disponendo poi opere di manutenzione, purtroppo tardive.

La viabilità

In serata, dopo le sollecitazioni dei cittadini, chiusa la Sp184 tra Trentova e porto per il crollo di massi su un’arteria già a rischio frane.