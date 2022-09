Francesco Castiello rieletto al Senato: «grazia a chi mi ha sostenuto»

Il Cilento potrà vantare due Parlamentari. Ad Attilio Pierro, esponente della Lega, ex operaio forestale, eletto alla Camera, si affianca il riconfermato Francesco Castiello, già senatore del Movimento 5 Selle. L’analisi definitiva del voto e la ripartizione dei resti, porta all’elezione anche dell’esponente grillino di Vallo della Lucania che inizialmente sembrava dovesse essere escluso.

Francesco Castiello torna in senato: gli eletti

Sono due quindi salernitani 5 Stelle in Senato: a Castiello si affianca Anna Bilotti. Fuori, invece, Felicia Gaudiano, di Altavilla Silentina, anche lei senatrice uscente.

I salernitani al Senato eletti al plurinominale saranno dunque Domenico Matera, Annamaria Bernini, Gianluca Cantalamessa (per il centro destra), Susanna Camusso (centro sinistra) e Francesco Castiello per 5 Stelle. Per l’uninominale entra Antonio Iannone.

Il commento

«Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa difficile campagna elettorale e mi hanno consentito di essere rieletto al Senato della Repubblica. Ringrazio in particolare i 1.457 elettori di Vallo della Lucania che con il loro sostegno mi hanno consentito di essere il più votato con un percentuale pari al 37,42%», le prime parole del senatore Francesco Castiello.

Poi annuncia: «Sono già al lavoro per l’organizzazione di un importante convegno sul Mezzogiorno e in particolare sullo spopolamento delle aree interne che avrà luogo a fine di ottobre con la presenza del Presidente Giuseppe Conte, a testimonianza della sua vicinanza alle comunità del Cilento e del Vallo di Diano».