Felitto, interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Vignali

Proseguono i lavori sul territorio cilentano per la messa in sicurezza delle località dove insistono problematiche relative al rischio idrogeologico come nel caso del Comune di Felitto.

Approvato, a questo proposito, lo studio di fattibilità relativo ad interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico delle strade e dei torrenti in località Vignali.

Interventi di messa in sicurezza sul territorio comunale, ecco il progetto di Felitto

È questa l’intenzione del Comune di Felitto, retto dal sindaco Carmine Casella che prevede un quadro di spesa pari a € 1.000.000,00; di cui € 60.230,00 per lavori e € 700.000,00 di somme messe a disposizione.

L’obiettivo prioritario dell’amministrazione comunale è quello di procedere alla messa in sicurezza del territorio comunale laddove insistono delle criticità legate al rischio idrogeologico, problema questo che attanaglia il Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

In particolare, gli interventi interesseranno la località Vignali per il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.

Le criticità legate al rischio idrogeologico nelle aree interne del Cilento e a Felitto

Le aree interne sono costrette a fronteggiare questo problema, spesso senza le adeguate risorse per intervenire, tanti infatti sono stati i Comuni che sono risultati beneficiari di un finanziamento per procedere con i lavori.

La mitigazione del rischio connesso al dissesto idrogeologico si attua attraverso azioni finalizzate alla moderazione o riduzione delle perdite e dei danni mediante il controllo del processo e/o la protezione degli elementi esposti, riducendone la vulnerabilità.