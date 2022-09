Caserma carabinieri a Capaccio Capoluogo: Comune paga manutenzione

Ok alla sistemazione della caserma carabinieri di Capaccio Capoluogo. Ad eseguire i lavori sarà il Comune. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha deciso infatti di garantire le necessarie opere di sistemazione dell’immobile che ospita i militari, in particolare provvedendo alla sostituzione degli infissi.

Caserma carabinieri a Capaccio Capoluogo: i lavori

Era stato proprio il comandante di stazione a chiedere i necessari interventi, vista la vetustà degli stessi in alcuni alloggi. L’Ente è pronto ad investire 22mila euro.

Del resto è proprio il comune ad essere proprietario dell’immobile che ospita la caserma dei carabinieri di Capaccio Capoluogo, concesso in comodato gratuito dall’amministrazione guidata dal sindaco Italo Voza.

Le caserme dei carabinieri a Capaccio

Sul territorio della città di Capaccio Paestum sono presenti due caserme dei carabinieri, una al Capoluogo e l’altra a Capaccio Scalo, in corso Italia. Per quanto riguarda quest’ultima nel 2020 l’amministrazione comunale ha dato il via all’iter per la costruzione di un nuovo edificio. Costo stimato delle opere 1,5 milioni di euro.

Già il precedente esecutivo manifestò la volontà di realizzare una nuova caserma ma l’iter rimase fermo al palo.

La necessità di dotare la locale stazione di nuovi locali risulta necessaria anche a causa di alcuni problemi strutturali dell’attuale caserma: essa infatti, è interessata da cedimenti del terreno che stanno compromettendo le condizioni di vivibilità. I locali, inoltre, necessiterebbero di un intervento di ristrutturazione e di un ampliamento che però non risulta possibile.

L’attuale caserma di Corso Italia, invece, dovrebbe essere acquisita al patrimonio comunale.