Campania: “M5S primo partito in Campania grazie al progetto politico di Giuseppe Conte”

La debacle annunciata del Pd alle ultime elezioni politiche fa sorridere i suoi avversari. Il centro-destra festeggia per una vittoria nitida in tutta Italia, ma a gioire del risultato è anche il Movimento 5 Stelle che in Campania si conferma il primo partito.

M5S in Campania: il commento

“Il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Campania. Un risultato straordinario che ci rende orgogliosi e conferma quanto di buono è stato fatto in questi anni. I cittadini hanno premiato il progetto politico del nostro presidente Giuseppe Conte e una squadra di candidati competenti e onesti”. Dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle in Campania Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello.

“Il grande sconfitto di queste elezioni è Vincenzo De Luca, che è riuscito ad affondare il PD e salvare per il rotto della cuffia solo suo figlio. La bocciatura dei suoi fedelissimi, pesantemente sconfitti in tutti i collegi, alcuni dei quali ritenuti blindati, è la rappresentazione del disastro compiuto dal governatore. Una vera ecatombe – continuano i consiglieri del M5S in Campania – frutto del suo malgoverno”.

“Da oggi per noi del Movimento 5 stelle inizia un lavoro territoriale importante verso le future elezioni regionali. Manderemo a casa un governatore alle battute finali – concludono – che non ha più la fiducia dei cittadini della nostra regione e restituiremo alla Campania una guida all’altezza della nostra gente”.