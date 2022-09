Puliamo il Mondo: a Corleto Monforte raccolti 200 chili di rifiuti

Volontari in azione a Corleto Monforte, per ripulire il territorio dai rifiuti. L’iniziativa si è svolta nella giornata di ieri, domenica 25 settembre e rientra nell’ambito della campagna di Legambiente “Puliamo il Mondo”, conosciuta in tutto il mondo con il nome di Clean Up the World.

Puliamo il mondo a Corleto Monforte: l’iniziativa

Raccolti circa 200 chilogrammi di rifiuti in tutto il paese. All’iniziativa hanno partecipato un gruppo di volontari, grandi e piccoli ed ha collaborato anche il comune, con l’assessore Katia Saudano che ha finanziato i kit forniti da Legambiente.

Raccolti principalmente rifiuti di blastica, lattine e pacchetti di sigarette.

La campagna di Legambiente

Puliamo il mondo è soprattutto un gesto semplice da condividere coi propri concittadini, per rinforzare il legame tra comunità ed enti pubblici, per la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, attraverso azioni di cittadinanza attiva, per promuovere la vivibilità e la bellezza di luoghi spesso dimenticati, ma anche per offrire un’occasione di integrazione e di abbattimento di barriere culturali e sociali che paiono spesso erroneamente insormontabili.

L’iniziativa si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali. L’obiettivo è avere città più pulite e vivibili, riappropriarsi del territorio e sviluppare un cambiamento degli atteggiamenti dell’uomo verso l’ambiente.