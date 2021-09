Puliamo il Mondo dai pregiudizi: a Capaccio la campagna di Legambiente

Anche quest’anno, la campagna Puliamo il Mondo si concentra non solo sulle tematiche ambientali, ma anche sulla lotta a ogni forma di pregiudizio e discriminazione. Si è quindi unita l’attività di pulizia del pianeta con quella dell’ecologia umana.

A Capaccio Paestum farà tappa domenica 26 settembreall’housing sociale OrtoMondo dalle 9.30 alle 12.30 per raccontare in diretta su RAI3 l’esperienza di volontariato che si chiama Casa OrtoMondo. Un’esperienza promossa dalla local Hub del progetto INVOLVE di cui Legambiente è partner leader che crede nelle ragioni dell’accoglienza e nella pacifica convivenza con l’obiettivo di contribuire tutti insieme alla costruzione di una comunità più sicura e coesa. Casa OrtoMondo, oggi rappresenta un modello d’inclusione nato dal basso e autogestito che da dignità abitativa ai nuovi abitanti del territorio e lavora per creare una comunità responsabile, attenta e partecipe alla vita socioculturale della città.

«Puliamo il Mondo dai pregiudizi, -dichiara Pasquale Longo presidente della Legambiente di Paestum- sarà anche il pretesto per “aprire la porta” di Casa OrtoMondo alla comunità, un invito a conoscere il posto, gli abitanti e le idee in campo per il prossimo futuro, ma soprattutto un invito a partecipare a questo percorso di ecologia umana».

Nel corso della diretta Rai numerosi invitati parleranno di agricoltura sociale, di agromafie, di dissesto idrogeologico, di caporalato e condizioni di vita dei braccianti agricoli nella piana del Sele, di emergenza abitativa, di agricoltura ai tempi della Magna Graecia.