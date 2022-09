Lutto per Tommaso Pellegrino: addio al papà Giovanni

Lutto nel Vallo di Diano per la scomparsa di Giovanni Pellegrino, papà del consigliere regionale e presidente del Parco Nazionale del Cilento, Tommaso Pellegrino. 79 anni il prossimo novembre, Giovanni Pellegrino, professore in pensione, era un uomo di grande cultura e umanità, attivo nel sociale, conosciuto e stimato nel territorio.

Era ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza dove purtroppo è avvenuto il decesso. È stato lo stesso Tommaso Pellegrino a rendere nota la notizia della scomparsa del papà Giovanni.

Addio a Giovanni Pellegrino: il messaggio

“Voglio ricordarti con quest’abbraccio – scrive su Facebook il consigliere regionale Tommaso Pellegrino pubblicando una foto con il papà – con questa dolcissima e meravigliosa carezza, esattamente di due anni fa, nella quale c’è la felicità, l’affetto, l’amore e l’orgoglio di un Padre. In quell’abbraccio c’è anche la gratitudine di un figlio che ha raggiunto determinati obiettivi grazie agli insegnamenti, ai valori, alle passioni che tu mi hai trasmesso.Ti voglio bene Papà. Buon viaggio”.

In queste ore stanno giungendo tantissimi messaggi di cordoglio alla famiglia Pellegrino per la perdita del caro padre. Anche tante amministrazioni locali stanno esprimendo il loro sentimento di tristezza e vicinanza per il lutto.

Giovanni Pellegrino lascia due figli: Tommaso e Nicola, avvocato.