Ascea, stabilite le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi

Il Comune di Ascea, retto dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha stabilito le tariffe per l‘utilizzo degli impianti sportivi sul territorio comunale.

L’Ente è proprietario di diversi impianti tra cui il campo da calcio ad Ascea Marina, sito sul lungomare Ponente (attualmente in concessione a terzi), del Palazzetto dello sport «Palascea» dove si possono praticare calcetto e pallacanestro, con il limitrofo campetto da calcio, campo da tennis ed altre aree, siti ad Ascea Capoluogo in via della Vecchia Fontana.

E ancora: il campetto da calcio sito in Stampella in via Scrifo, della palestra presso l’Istituto Comprensivo «Parmenide» ad Ascea Marina al Corso Elea. L’amministrazione ne ha regolamentato l’uso per assegnazioni d’uso annuale (da settembre ad agosto)

Tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi ad Ascea, ecco i dettagli

– Palazzetto dello sport «Palascea» 100euro al mese per l’utilizzo della struttura una volta a settimana per un massimo di due ore (50euro in più al mese per l’utilizzo della struttura di una volta in più a settimana);

– Campetto da calcio ad Ascea Capoluogo e a Stampella 50euro al mese per l’utilizzo della struttura una volta a settimana per un massimo di due ore e 50 euro in più per più volte alla settimana;

– Campo da tennis ad Ascea Capoluogo 30euro al mese per un massimo di due ore una volta a settimana e 30euro in più per l’utilizzo di più giorni a settimana;

Da parte dei richiedenti, è richiesto il pagamento anticipato delle tariffe entro il giorno 5 del primo mese del quadrimestre.

Per il Palazzetto «Palascea» 25euro per ogni utilizzo per due ore per sedute di allenamento, per le gare della struttura;

– Campetto da calcio ad Ascea Capoluogo e Stampella 20euro per due ore;

– Campo da tennis ad Ascea Capoluogo 8euro per ogni utilizzo per due ore della struttura

Anche in questo caso, è richiesto il pagamento anticipato delle tariffe.

L’Ente ha stabilito, inoltre, che i campetti di calcio per il periodo che va da settembre 2022 e fino ad agosto 2023, verranno riservati, gratuitamente, ogni sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, all’uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini residente ad Ascea. Inoltre, il Comune si riserva di utilizzare le strutture per eventuali eventi e manifestazioni.

Il commento

«Riteniamo fondamentale dedicare particolare attenzione alle discipline e alle attività sportive, come messo di aggregazione– fanno sapere da palazzo di città– certamente lo sport aiuta a migliorare la convivenza e la condivisione, soprattutto dopo i due costretti a non avere rapporti sociali»– concludono.