Sanificatori in arrivo nelle scuole di Serre e Persano

Garantire la salute dei piccoli studenti è una priorità per l’amministrazione comunale di Serre. Le scuole hanno riaperto da alcuni giorni, quest’anno ci sono nuove regole sul fronte dell’emergenza covid. Non è più obbligatoria la mascherina e ciò, in caso di contagi, rischia di favorire il diffondersi del virus.

Sanificatori nelle scuole di Serre e Persano: l’iniziativa

Ecco perché l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Opramolla, ha scelto di destinare risorse per per l’acquisto di sanificatori che verranno posizionati negli edifici scolastici di Serre e Persano. Il budget è di 12500 euro.

«Nel programma amministrativo e nelle linee – programmatiche approvate dal Consiglio Comunale è previsto di dotare le aule scolastiche di appositi purificatori di aria per favorire il ricambio dell’aria, quale misura di prevenzione ambientale della diffusione di malattie», fanno sapere da palazzo di città. Di qui la scelta di dare il via libera alla realizzazione del progetto installando sanificatori nelle scuole di Serre.

L’importanza dell’iniziativa

Dai 3 anni in avanti (in molti casi anche già dai 15 mesi) i bambini passano la maggior parte delle loro giornate a scuola. Pertanto l’aria che respirano è quella degli ambienti che li accolgono e inevitabilmente influisce sul loro benessere.

Il problema non è soltanto dovuto al covid ma in generale a tutti gli agenti patogeni come virus e batteri che possono veicolare malattie e infezioni, o anche ad inquinanti volatili emessi costantemente da materiali edili, vernici, arredi, prodotti per la pulizia. Alcuni di questi fattori derivano dall’invecchiamento delle infrastrutture e da una manutenzione inadeguata; altri possono essere rilevati anche in edifici nuovi o appena ristrutturati.

La scarsa qualità dell’aria nelle scuole ha numerosi effetti dannosi su bambini e operatori. Oltre al diffondersi di malattia peggiora gli stati di asma, mal di testa, affaticamento, nausea ed eruzioni cutanee. Può danneggiare l’apprendimento e aumentare i disturbi comportamentali. Di qui la scelta del comune di Serre di garantire sanificatori nelle scuole. Un’iniziativa già in passato adottata da altre amministrazioni.