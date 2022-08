Scuola e covid: ecco le nuove regole

La scuola ai tempi del covid sembra solo un ricordo. Da quest’anno, alla ripresa dell’anno scolastico, cambia tutto. Sarà un ritorno (quasi) al passato anche se rimarrà qualche precauzione in più rispetto all’era pre-pandemia.

Scuola e covid. Le regole del Miur

E’ il Ministero dell’Istruzione a fornire un vademecum sulle norme covid a scuola, con disposizioni su mascherine, tamponi e dad.

L’obiettivo principale è quello di adottare “strategie di mitigazione” finalizzate “garantire la frequenza scolastica in presenza” e “prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche“. Insomma la scuola prima di tutto.

Le regole che saranno imposte, inoltre, serviranno a prevenire non solo il coronavirus ma ogni altra malattia infettiva.

A scuola con il raffreddore

Le faq del Ministero chiariscono che è possibile andare a scuola non il raffreddore. Avere qualche piccolo malanno di stagione, come del resto è sempre stato, non rappresenta motivo per l’allontanamento dall’istituto in assenza di febbre. Gli studenti in questo caso possono stare a scuola, indossando la mascherina FFP2 a scopo precauzionale; i dispositivi di protezione non sono comunque più obbligatori, né per studenti né per il personale. Per entrare a scuola, inoltre, stop ai controlli.

I casi covid a scuola

Lo stop alle lezioni a scuola è previsto solo per chi è positivo al covid; in questo caso, comunque, non è più prevista la dad. Per il rientro a scuola, poi, sarà necessario il test negativo (molecolare o rapido).

Chi è entrato in contatto con un positivo non avrà più necessità di seguire regole particolari in ambito scolastico, ma le normali procedure previste per la gestione del covid previste dalle Asl.

La gestione dei positivi

Per la gestione degli alunni con sintomi covid a scuola, continuerà ad essere attiva una stanza dedicata. Nel caso vi siano casi sospetti gli studenti verranno isolati e nel caso di minori saranno informati i genitori.

Le università

Anche nelle università, come nelle scuole, le regole covid vengono messe da parte. Le lezioni ed ogni altra attività tornano in presenza; stop all’obbligo di mascherine. Qualche campus ha fissato regole specifiche ma anche per gli atenei quest’anno sarà quasi quello del ritorno all’epoca pro covid.