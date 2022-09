Make Sense: un successo la campagna di prevenzione a Vallo della Lucania

È stata un successo la campagna “Make Sense” 2022, finalizzata a sensibilizzare l’utenza sulla prevenzione dei tumori della testa e collo.

Coinvolto anche l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Presso l’ambulatorio dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del nosocomio cilentano sono state promesse anche visite gratuite.

«Ci auguriamo di aver sensibilizzato tutti i partecipanti sul tema della prevenzione dei tumori della testa e collo, primo e fondamentale obiettivo della campagna», ha spiegato il dottor Giovanni Rodio, responsabile del reparto di Otorinolaringoiatria all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

La campagna Make Sense

La campagna puntava a far conoscere i fattori di rischio, per evitarli, i sintomi e segni prodromici dei tumori testa e collo e a ricordare sempre il motto 1×3 ovvero se si manifesta uno dei seguenti segni o sintomi che durano tre settimane, consultare immediatamente il medico specialista: dolore alla lingua, alla faringe, un’ulcera in bocca , macchie bianche o rosse in cavo orale, tumefazione al collo, ostruzione nasale da un lato con sanguinamento, abbassamento della voce.

Hanno collaborato all’iniziativa, oltre al dottore Rodio, la dottoressa Micaela D’Onza, il caposala Toni Santangelo , gli infermieri Carmela Errico, Flosanna Lombardi e Luisa Merola e la pecializzanda dell’Università di Napoli, Angelica Rodio.

Un lavoro di squadra supportato anche dalla direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Vallo della Lucania , diretta da Adriano De Vita.

«Il messaggio che si vuole trasmetterei è sempre lo stesso: la prevenzione è vita», chiosano dall’unità di Otorinolaringoiatria.