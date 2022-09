Interventi di efficientamento energetico a Magliano Vetere con risorse del Ministero

Fondi ministeriali in arrivo per il Comune di Magliano Vetere che li investirà per l‘efficientamento energetico della pubblica illuminazione. In particolare si interverrà nell’abitato della frazione di Magliano Nuovo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adriano Piano, ha ottenuto risorse da parte del Ministero dell’Interno.

Fondi a Magliano Vetere per l’efficientamento energetico

Quest’ultimo assegna ai comuni italiani contributi per il periodo tra il 2020 al 2024 per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile. I finanziamenti vengono dati in rapporto alla popolazione residente al primo gennaio 2018.

Per i comuni con popolazione inferiore o uguale a cinquemila abitanti, è previsto un contributo di 50mila euro; il comune cilentano ha deciso di destinarlo ad interventi di efficientamento energetico. Nel caso di Magliano Vetere l’efficientamento della pubblica illuminazione avrà una spesa complessiva di 50mila euro.

I contributi del Ministero

Gli stanziamenti previsti dal Ministero dell’Interno sono vincolati nell’uso. Nello specifico: efficientamento energetico (compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) o sviluppo territoriale sostenibile (compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche).

Diversi comuni in queste settimane stanno completando le procedure per avviare lavori grazie a fondi ministeriali già entro la fine del mese di settembre.