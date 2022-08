Orria: efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione

Il Comune di Orria, retto dal sindaco Agostino Astore, ha deciso di destinare il contributo del Ministero dell’Interno pari a € 50.000,00 per la realizzazione dell’intervento di “Efficientamento energetico impianti di P.I”, annualità 2022.

I Finanziamenti dal Ministero dell’Interno

I lavori in programma saranno finanziati con i fondi dei Decreti del Ministero dell’Interno del 14 e 30 gennaio 2020 , che assegnano ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile; tali contributi sono concessi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

Ad Orria spettano 50 mila euro per la corrente annualità. Il comune è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2022, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.