Incidente sulla A2, furgone si ribalta: paura per il conducente

Furgone si ribalta, incidente sulla A2. È avvenuto poco prima dell’alba. Il veicolo viaggiava in direzione sud sull’Autostrada del Mediterraneo. Nei pressi dello svincolo di Polla il mezzo, per cause da accertare, si è ribaltato.

La dinamica dell’incidente sulla A2 del Mediterraneo

Protagonista del sinistro un autotrasportatore di Teggiano, 62 anni, che guidava un’autocisterna per il trasporto del latte partita da Salerno. Potrebbe improvvisamente averne perso il controllo portando allo schianto del mezzo contro il guard rail e successivamente ad adagiarsi su un lato.

I soccorsi

Notevoli i danni al furgone, per fortuna, invece, il conducente è rimasto illeso. Sul posto i sanitari del 118 e gli uomini della Polizia Stradale. Starà a loro ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente avvenuto sulla A2 del Mediterraneo.

Presente anche il personale dell’Anas al fine di ripristinare il tratto stradale. Non è stato necessario chiudere la carreggiata sud al traffico, ma fino a quando il mezzo non è stato rimosso la circolazione è stata veicolata su una sola corsia.

Il precedente

Soltanto poche settimane fa sulla A2 si registrò un incidente ben più grave. Un uomo, infatti, perse la vita dopo che il suo camion finì fuori strada ribaltandosi. Il sinistro avvenne tra gli svincoli di Eboli e Campagna. La vittima era originaria della provincia di Avellino.