Visite specialistiche gratuite: l’iniziativa di un comune del Cilento

Al via le Giornate dedicate alla salute a Laurino. L’Ente guidato dal sindaco Romano Gregorio, infatti, ha annunciato l’attivazione di un nuovo servizio, nello specifico si tratta di visite mediche specialistiche che si terranno direttamente in Comune, accessibili a tutti i cittadini.

Visite specialistiche: l’iniziativa di Laurino

Una iniziativa importante. Sempre più comuni, infatti, stanno organizzando giornate della salute, grandi ma soprattutto piccoli centri. In particolare nelle piccole comunità dell’interno, dove è difficile accedere agevolmente alle strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche specialistiche, soprattutto per anziani o quanti non sono auto-muniti, l’organizzazione di visite in loco può essere importantissimo anche in termini di prevenzione.

A Laurino verrà promossa una visita specialistica diversa ogni mese. A breve sarà comunicata la data della prima seduta.

Le altre iniziative

Una iniziativa simile si è svolta negli ultimi mesi anche ad Aquara dove l’amministrazione comunale ha organizzato visite gratuite mensili con specialisti provenienti da varie località della Provincia di Salerno. L’iniziativa ha avuto un notevole riscontro. Anche ad Agropoli, questa volta grazie al Rotary Club, vengono organizzate visite specialistiche gratuite.

Laurino è pronta a replicare e a seguire l’esempio, con l’amministrazione comunale che punta a garantire un servizio in più ai cittadini del territorio.