Ad Agropoli visite nefrologiche gratuite per le prevenzione di malattie ai reni

Proseguono gli appuntamenti con le domeniche della salute. È in programma per sabato 24 settembre, una visita nefrologica, gratuita, ad Agropoli.

Appuntamento il 24 settembre ad Agropoli per una visita nefrologica gratuita

La giornata di prevenzione, si svolgerà presso la sede dell’Avis comunale in Via Lombardia, 13 dalle 09:00 alle 13:00 in compagnia del Dottore Giovanni Mugnani.

È obbligatoria la prenotazione, si potrà telefonare al numero 0974271750, tutti i giorni dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.

La giornata è organizzata dal Rotary Centenario Paestum

Le giornate sono organizzate dal Rotary Paestum Centenario che ritiene fondamentale operare nel campo della prevenzione al fine di sensibilizzare quante più persone, inculcando il concetto, spesso dimenticato, che la prevenzione è l’unica vera arma a disposizione per una diagnosi precoce di molte malattie.

Medici specialisti saranno a disposizione ogni mese per screening gratuiti e consigli utili sulle patologie maggiormente diffuse. La giornata in programma, è stata instituita anche in sinergia con il Comune di Agropoli e AVIS comunale Agropoli.

Purtroppo, ancora oggi, molte persone pensano che le malattie ai reni si manifestino con dolori lombari e che sia sufficiente «bere tanto» affinché tutto possa risolversi.

In realtà il rene è un organo cosiddetto muto che si ammala senza dare sintomi, risulta quindi, in quest’ottica, fondamentale la prevenzione. La visita nefrologica è un esame medico con cui viene valutato lo stato di salute e il grado di funzionalità dei reni, gli organi che tra le principali attività hanno quella di ripulire il sangue e di regolare la pressione arteriosa.