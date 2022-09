Forza portiera di un’auto e ruba 20 euro: è successo a Sala Consilina

Una Fiat Panda parcheggiata in Piazza Umberto I è stata scassinata da ignoti nella notte. L’episodio è avvenuto a Sala Consilina.

Furto a Sala Consilina: l’episodio

Il ladro, poco dopo la mezzanotte, ha fatto un buco nella serratura della portiera e una volta aperta si è appropriato di circa 20 euro che erano all’interno del veicolo per poi allontanarsi.

Non è ancora chiaro se il malvivente voleva impossessarsi dell’auto e quindi potrebbe essersi allontanato in seguito all’arrivo di qualcuno o se avesse soltanto l’obiettivo di portare via quanto di valore trovasse all’interno.

Le indagini

Il caso è stato denunciato ai carabinieri della locale compagnia. Indagini in corso da parte dei militari su quanto accaduto. Per il proprietario, più che il valore del furto c’è da considerare il danno al veicolo, i disagi ed i costi per la sua riparazione.

Purtroppo il centro storico di Sala Consilina in questi mesi è stato più volte oggetto di spiacevoli episodi.

Durante la stagione estiva sono state segnalate risse ed altri episodi di violenza e la situazione non sembra migliorare.

Ecco perché da tempo i residenti chiedono una maggiore attenzione a questa zona ed anche maggiori controlli. L’auspicio è che vi siano investimenti per il suo rilancio.