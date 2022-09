Domani i funerali di Vittorio e Terenzio: a Polla è il giorno del lutto

Si terranno domani, mercoledì 21 settembre, i funerali di Vittorio Isoldi e Terenzio Volonnini, i due giovani di Polla morti sabato pomeriggio in un tragico incidente stradale.

Incidente a Polla: la dinamica

Il sinistro è avvenuto sulla provinciale che collega il centro pollese con Teggiano. Tre le automobili coinvolte, due auto ed un SUV. Le vetture, dopo l’impatto, sono state sbalzate fuori strada, una addirittura ad oltre 100 metri dalla carreggiata.

Per Vittorio e Terenzio, che viaggiavano insieme ad un amico, non c’è stato nulla da fare. Hanno perso entrambi la vita. Avevano 24 e 29 anni. Restano ricoverati in ospedale altri cinque feriti, uno dei quali in condizioni più gravi.

I funerali a Polla

I funerali si terranno presso la parrocchia di Cristo Re di Polla alle ore 15:00. Per l’occasione l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha deciso di proclamare il lutto cittadino.

Il lutto

“Interpretando i sentimenti di profonda contrizione della comunità pollese, di tutte le comunità vicine, del Vallo di Diano e Tanagro è stato proclamato il lutto cittadino per il 21 settembre in segno di rispetto e di partecipazione al dolore delle famiglie colpite dall’immane tragedia”, fanno sapere da palazzo di città.

Durante le esequie gli esercenti, le attività commerciali, le imprese, le associazioni, i cittadini tutti, sono stati invitati ad “esprimere la loro vicinanza osservando comportamenti volti al raccoglimento e, ove possibile, a sospendere temporaneamente ogni attività”.

Nella giornata di domani anche le istituzioni scolastiche sono state invitate a partecipare simbolicamente al lutto con un minuto di silenzio. Sarà l’occasione per raccontare anche agli studenti più piccoli il lutto che sta vivendo la comunità di Polla dopo il tragico incidente.