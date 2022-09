Drammatico incidente a Polla: morti due giovani

Drammatico incidente nel pomeriggio intorno alle 19 a Polla. Due giovani hanno perso la vita nel lungo la Strada Provinciale Teggiano – Polla.

Incidente a Polla: la dinamica

Il sinistro è avvenuto nei pressi della rotonda al termine del rettilineo. Complessivamente sono tre i veicoli coinvolti. Si tratta di due auto e un fuoristrada.

Una delle vetture dopo l’impatto è stata scaraventata nei campi circostanti. Le vittime sono entrambe di Polla. Viaggiavano sulla stessa auto insieme ad un’altra giovane.

Cinque invece i feriti. Tutti trasportati presso l’ospedale Luigi Curto di Polla.

Da comprendere la dinamica del sinistro. Non si esclude una manovra azzardata che può aver causato lo scontro.

I soccorsi

Sul posto le ambulanze del 118, i Carabinieri della compagnia di Sala Consilina e i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere.

Purtroppo la provinciale Teggiano – Polla non è nuova ad incidenti. Già lo scorso inverno, era febbraio, tre auto rimasero coinvolte in un sinistro e due persone rimasero ferite. È questo è soltanto uno dei tanti precedenti. In questo caso il sinistro ha avuto esito drammatici per due giovani della zona.



Spetterà ai militari della compagnia salese verificare se vi siano o meno responsabilità. Grande dolore nella comunità pollese.