Incidente stradale questa mattina sulla A2 del Mediterraneo. Lo scontro è avvenuto tra gli svincoli di Polla e Petina, in direzione sud. Tra i mezzi coinvolti anche un’ambulanza.

Il mezzo si è scontrato con un camion per cause ancora in corso di accertamento. Lievemente ferita una persona.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina per ricostruire la dinamica del sinistro e veicolare il traffico.