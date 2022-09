Lezioni di italiani per stranieri a Capaccio: ecco l’iniziativa

Anche quest’anno il Comune di Capaccio Paestum ha scelto di essere in campo per favorire politiche di integrazione in favore dei cittadini stranieri che risiedono sul territorio. Nella città dei templi ci sono circa tremila immigrati regolari. A loro l’Ente locale intende garantire gli strumenti più idonei per favorire la socializzazione e ad ottenere adeguati servizi.

A Capaccio un corso di italiano per stranieri

Ecco perché l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha deciso di aderire alla proposta della CPIA (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) di Salerno per dei corsi di lingua italiana destinati agli stranieri che vivono a Capaccio Paestum.

Nello specifico i destinatari sono i cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

L’Ente ha sottoscritto una convenzione con la CPIA Salerno, rappresentata dal dirigente scolastico Maria Montuori. L’Ente garantirà anche dei locali per il corso dedicato agli immigrati, mentre il centro metterà a disposizione il personale docente per le attività di insegnamento, valutazione, tutoraggio e monitoraggio.

Non è la prima volta che il Comune di Capaccio Paestum favorisce iniziative in favore degli stranieri, tra cui i corsi di alfabetizzazione. Una necessità data dall’alto numero di immigrati che risiedono sul territorio per i quali vanno poste in essere interventi volti a favorirne l’integrazione. Uno di questi è rappresentato proprio dalle lezioni di italiano.