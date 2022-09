La Festa della Castagna di Salento si farà! Ecco le date

Dietro front. La Festa della Castagna di Salento si farà. Lo ha reso noto la Pro Loco del comune cilentano, indicando anche le date in cui si svolgerà l’evento, ovvero dal 13 al 16 ottobre. La Festa della Castagna è un appuntamento tradizionale, con ben 49 edizioni alle spalle, che si svolge in occasione dei festeggiamenti per San Gerardo. Negli ultimi due anni, causa pandemia, la festa è stata annullata e sembrava che anche quest’anno dovesse andare incontro allo stesso destino.

Festa della castagna di Salento: dietro front degli organizzatori

Il sindaco Gabriele De Marco, infatti, aveva annunciato l’annullamento dell’appuntamento. «La pandemia ancora non ci ha abbandonato e le previsioni, come ci ha già avvisato la Regione Campania, sono molto negative per il mese di ottobre, che potrebbe riservarci sgradite sorprese con chiusure e divieti di cui tutti noi ricordiamo gli effetti». Queste le parole del primo cittadino.

Ora il cambio di programma annunciato dalla Pro Loco. La Festa della Castagna di Salento si terrà regolarmente e gli amanti di questo frutto autunnale avranno l’opportunità di gustare prodotti dell’enogastronomia locale ed assistere agli spettacoli dei gruppi folkloristici che animeranno la quattro giorni della manifestazione. Il programma complessivo verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

Il commento

Molti hanno tirato un sospiro di sollievo una volta appresa la notizia. Non erano infatti mancate critiche e perplessità per la scelta di rinviare tutto al 2023. In realtà la festa della castagna di Salento non sarebbe stata l’unico grande evento autunnale nel Cilento a saltare. Sia la fiera della Frecagnola di Cannalonga che il Festival degli Antichi Suoni di Novi Velia hanno da tempo annunciato lo slittamento al 2023.

Nel caso di Salento, però, la Pro Loco ha deciso comunque di rimettere in moto la macchina organizzativa e rianimare il borgo per la 50^ edizione della Festa della Castagna. L’evento è organizzato in collaborazione con Comune e Protezione Civile.