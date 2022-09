Annullata la Festa della Castagna di Salento: «Rischio aumento contagi»

C’è il rischio di un aumento dei contagi in autunno. La festa della Castagna di Salento non si terrà. Lo ha annunciato il sindaco Gabriele De Marco.

La Festa della Castagna di Salento

La Festa della Castagna di Salerno è ormai un evento che rientra nella tradizione locale, a dimostrarlo le 49edizioni fin ora svolte ininterrottamente, se non a causa del virus.

Da anni questo evento rappresenta il punto di incontro di tanti amanti della castagna o di quanti volevano vivere un momento di spensieratezza tra sapori locali, musica e divertimento, anche lontano dalla stagione estiva.

L’annuncio del sindaco

«La pandemia – ha però detto il sindaco di Salento – ancora non ci ha abbandonato e le previsioni, come ci ha già avvisato la Regione Campania, sono molto negative per il mese di ottobre, che potrebbe riservarci sgradite sorprese con chiusure e divieti di cui tutti noi ricordiamo gli effetti».

Di qui la scelta di annullare la festa della castagna di Salerno: «Non è conveniente – spiega De Marco – né per chi organizza né per gli stessi stendisti intraprendere spese e lavori per poi trovarsi nell’impossibilità di svolgere la manifestazione». Il primo cittadino fa riferimento anche ad altri eventi tradizionali che quest’anno non si terranno come la Festa degli Antichi Suoni di Novi Velia e la Frecagnola di Cannalonga.

L’auspicio è che la Festa della Castagna di Salento possa tornare a svolgersi regolarmente nel 2023. La ricorrenza è importante: si raggiungerà la 50^ edizione.