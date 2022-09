Nuovi spazi da adibire a mensa scolastica, il progetto di Ogliastro Cilento

È stato approvato, dall’amministrazione comunale di Ogliastro Cilento, guidata dal sindaco Paolo Astone, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la predisposizione di nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica.

Fondi dal Ministero per adibire nuovi spazi a mensa scolastica, ecco il progetto di Ogliastro Cilento

Nello specifico, gli interventi riguarderanno l’Istituto comprensivo Pietro Visconti. L’Ente ha aderito, in quest’ottica, all’avviso pubblico per la presentazioni di proposte di intervento per la messa in sicurezza e la realizzazione di mense scolastiche da finanziare nell’ambito del PNRR.

Alla selezione possono partecipare tutti i Comuni proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale; sono finanziabili, inoltre, proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense appartenenti ad edifici destinati al primo ciclo di istruzioni.

Il progetto del Comune di Ogliastro Cilento, prevede un quadro di pesa complessivo pari a € 640.000,00. L’intervento sarà finanziato con fondi Ministeriali da reperire mediante la candidatura del progetto all’avviso pubblico.

Il commento

«Come amministrazione riteniamo fondamentale partecipare all’avviso pubblico al fine di reperire risorse che sono importanti per la realizzazione di opere pubbliche che possano migliorare la vita dei cittadini e garantendo delle strutture adeguate, in questo caso rendere fruibili spazi che saranno destinati ai bambini deve essere la priorità»- così fanno sapere da palazzo di città.