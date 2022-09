Alta velocità nel Vallo di Diano: la progettazione prosegue

Il progetto per l’alta velocità nel Vallo di Diano va avanti. È stato infatti presentato lo studio di fattibilità tecnico ed economico per i sub lotti 1B e 1C, ovvero per la tratta Romagnano al Monte, Buonabitacolo e Buonabitacolo Praia a Mare. Proprio nel centro valdianese dovrebbe anche sorgere lo scalo dell’alta velocità.

Alta velocità nel Vallo di Diano: il progetto

Nonostante le prima parte del progetto, tra Battipaglia, Eboli e Romagnano al Monte ancora crei divisioni, Rfi passa oltre è prosegue nella progettazione del primo lotto che porterà l’alta velocità da Battipaglia a raggiungere le aree interne, lasciando la vecchia tratta tirrenica meridionale che attraversa il Cilento costiero.

Una scelta per molti inopportuna, sia per ragioni economiche che geografiche ma che nonostante le contestazioni non ha fatto arretrare sulla volontà di costruire il nuovo percorso Salerno – Reggio Calabria bypassando la linea storica.

Il progetto

Il progetto Romagnano al Monte – Buonabitacolo – Praia a Mare, permetterà ai convogli di viaggiare a 300 chilometri orari, con la possibilità di raggiungere la Calabria con tempi di percorrenza minori (circa 30 minuti) rispetto l’attuale tracciato.

Quando l’intera tratta sarà completata, ci vorranno due ore per raggiungere Roma da Buonabitacolo, scalo a servizio di tutta l’area sud della Provincia, mentre per chi risiede a nord del comprensorio cilentano il riferimento sarà Battipaglia.

Nelle prossime settimane i comuni coinvolti nel progetto saranno convocati per le audizioni territoriali e per organizzare dibattiti pubblici sul tema alta velocità.