Via Carmine Rossi ad Agropoli: stop della Soprintendenza al progetto di restyling

Via Carmine Rossi è la principale strada di collegamento tra il centro cittadino e il centro storico. Nonostante la sua importanza l’arteria presenta diverse criticità e necessiterebbe di opere di sistemazione, in particolare nella parte finale e più suggestiva. Da qui, infatti, è possibile ammirare un suggestivo panorama sul Golfo.

Il progetto per via Carmine Rossi

Un anno fa, l’amministrazione comunale allora guidata dal sindaco Adamo Coppola, ottenne un finanziamento da parte del Ministero dell’Interno per opere di riqualificazione di via Carmine Rossi e via Carlo Pisacane. Se per quest’ultima a breve inizieranno i lavori, per via Rossi, invece, si registrano ritardi.

Il progetto da circa 600mila euro predisposto dagli uffici comunali, infatti, ha trovato il parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino.

«L’istanza inerente il Progetto Esecutivo per i “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento del Viale Carmine Rossi” – fa sapere la reponsabile – non può essere oggetto di autorizzazione principalmente perché in contrasto con le esigenze di tutela e valorizzazione sia dello stesso tracciato viario e dei beni culturali presenti in zona, sia del paesaggio».

Il Comune di Agropoli, tuttavia, ha deciso di presentare ricorso al Tar. Affidato incarico legale all’avvocato Gennaro Maione, cui andrà un compenso di circa 4400 euro per rappresentare l’Ente.