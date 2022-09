Salernitana – Lecce: Trenitalia aumenta le corse metropolitane

Per favorire il deflusso dallo stadio “Arechi” di Salerno, a margine della partita Salernitana – Lecce, Trenitalia ha disposto un incremento del numero delle corse metropolitane. Lo fa sapere la società.

Salernitana – Lecce: aumentano le corse metropolitane

«Corse metropolitane straordinarie dopo il match di Serie A tra Salernitana e Lecce in programma domani, venerdì 16 settembre, alle ore 20.45 allo stadio Arechi di Salerno», si legge in una nota dell’azienda.

Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, farà circolare i convogli oltre il consueto orario di termine del servizio. In questo modo sarà possibile consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

I dettagli

Nello specifico a partire dalle ore 22.30 saranno sei le corse supplementari, tre in direzione Salerno e tre in direzione Arechi, con fermate intermedie anche nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella.

Ammesso a bordo solo il viaggiatore che esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario. Questo, in collaborazione con la Polfer e Protezione Aziendale, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

Questa non è la prima volta che Trenitalia garantisce maggiori corse per raggiungere lo stadio Arechi. Un servizio garantito anche per Salernitana – Lecce al fine di garantire più sicurezza anche agli spettatori che potranno più facilmente tornare a casa.