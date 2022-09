Salernitana-Empoli: le probabili formazioni del match di oggi

Dopo la rifinitura di oggi tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta in Serie A,

nella pomeriggio di oggi, all’Empoli di Zanetti. Allo stadio Arechi, infatti, i campani tornano in

campo attesi, alle ore 18:30, dall’intreccio con i toscani. La gara valevole la quinta giornata di

campionato, visibile su Dazn, sarà diretta da diretta dal sig. Rosario Abisso di Palermo.

SALERNITANA- EMPOLI : LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni di Salernitana-Empoli.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Kastanos, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti

I CONVOCATI DEI GRANATA

Al termine della seduta di rifinitura il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Empoli.

PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.

I PRECEDENTI TRA I DUE TEAM

Sarà il quinto confronto in massima serie tra Salernitana e Empoli quello in programma lunedì alle 18:30 allo Stadio “Arechi”. Bilancio in equilibrio tra le due squadre in Serie A, con una vittoria per parte e due pareggi in quattro sfide.

LO SCORE DELLE DUE SQUADRE

Da metà aprile in avanti, la Salernitana ha registrato solo due sconfitte in 12 gare di Serie A (5V, 5N): solamente Milan (zero), Napoli e Lazio (uno ciascuno) hanno collezionato meno ko in questo arco temporale nel massimo campionato. L’Empoli ha perso solo una volta finora: considerando le prime quattro partite di un campionato di Serie A, questo è il miglior dato a livello di sconfitte per i toscani dal 2006/07 (zero ko nei primi quattro turni).La Salernitana ha subito due reti in questo campionato; solo Roma e Juventus (entrambe a quota uno) hanno incassato meno reti rispetto alla squadra campana. L’Empoli ha già perso quattro punti da posizione di vantaggio in questa Serie A: solo il Bologna (sette) ha fatto peggio finora una

volta andato avanti nel punteggio.

PILLOLE SULLA GARA

Antonio Candreva ha partecipato a otto gol (quattro reti, quattro assist) in otto partite contro l’Empoli in Serie A: è la squadra contro cui ha la miglior media nella competizione (una partecipazione a partita). Inoltre Boulaye Dia è l’unico giocatore con almeno due gol realizzati e due assist forniti in queste prime quattro giornate della Serie A 2022/23. Infine Krzysztof Piatek ritorna in Serie A dopo aver collezionato 69 presenze e 29 reti nel massimo campionato italiano; contro l’Empoli ha realizzato due reti, tra cui la sua prima in Serie A il 26 agosto 2018 con la maglia del Genoa, l’altra marcatura col Milan il 22 febbraio 2019.