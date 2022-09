Gelbison: in pieno recupero sfuma la prima vittoria in Serie C

Turno infrasettimanale nella terza giornata del girone C di Sere C dove la Gelbison dopo il pari esterno contro l’Avellino guadagna un altro punto contro il Potenza. Allo stadio Marcello Torre di Pagani i cilentani passano in vantaggio con De Sena, ma dopo essere rimasti in dieci per il rosso a Graziani nella ripresa subiscono il pari di Matino al 95′.

Gelbison Potenza: pari interno per i rossoblù

Nel primo tempo le occasioni da rete latitano con una Gelbison più propositiva ma poco incisiva davanti. La prima opportunità vera capita al 22′ a Volpe per i lucani colpisce l’incrocio dei pali. A passare al 27′ è però la Gelbison con una punizione di De Sena, i rossoblù poco dopo la mezzora prendono anche un legno con Gilli con le squadre che tornano negli spogliatoi sul parziale di 1-0.

Nella ripresa gli ospiti prendono fiducia; Del Sole ci prova dal limite al 59′ ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 76′ Gelbison in dieci per il rosso rifilato a Graziani che lascia i vallesi in inferiorità numerica per l’ultimo quarto d’ora, a dieci dal termina, invece, ancora Del Sole da solo potenza al suo un tiro.

La sfida si trascina sino ai minuti di recupero quando Cargnelutti atterra in area Del Sole: dal dischetto Caturano fallisce però la trasformazione spedendo la palla alta. A sessanta secondi dal gong finale Matino fissa il risultato sua definitivo 1-1 dopo una serie di batti e ribatti in area, gelando cosi l’undici di mister Esposito e dividendo cosi la posta in palio. Domenica prossima la Gelbison farà visita alla Virtus Francavilla alle ore 17:30.

Il tabellino

GELBISON – POTENZA 1-1

Marcatori: 27′ pt De Sena (G), 50′ st Matino (P)

GELBISON: Vitale, Cargnelutti, Gilli, Graziani, Uliano (29′ st Citarella), Sorrentino (12′ st Kieremateng), De Sena (12′ st Sane), Fornito (22′ st Faella), Bonalumi, Loreto, Nunziante (29′ st Marong). A disp: D’Agostino, Cannizzaro, Onda, Paoloni, Mesisca, Savini, Correnti, Di Fiore, Statella. Allenatore: Gianluca Esposito

POTENZA: Gasparini, Celesia (1′ st Rillo), Matino, Emmausso (1′ st Del Sole), Sandri (17′ st Belloni), Caturano, Polito, Laaribi (33′ st Del Pinto), Logoluso, Girasole, Volpe (33′ st Schimmenti). A disp: Alastra, Gyamfi, Del Pinto, Di Grazia, Armini, Riccardi, Verrengia, Steffè, Carbone, Talia, Schimmenti. Allenatore: Sebastiano Siviglia

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1 ( Cataneo Masciale)

Ammoniti: Vitale, Gilli, Sane, Esposito dalla panchina (G), Laaribi, Girasole, Del Sole (P).

Espulsi: al 30′ st Graziani (G). Angoli 4-1. Recupero 1′ pt, 6′ st.