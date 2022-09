Vandali sul Monte Cervati: danneggiato altarino in pietra dinanzi al Santuario

Vandali in azione sul Monte Cervati. Ignoti hanno danneggiato l’altarino in pietra posto dinanzi alla cappella del Santuario della Madonna della Neve. L’episodio è stato scoperto nei giorni scorsi. «Un atto scellerato

Indignazione, rabbia. Questo il sentimento che attraversa l’animo di tutti i fedeli della Madonna della Neve sul Monte Cervati a Sanza».

Vandali sul Cervati: i danni

Ad essere divelto e quindi completamente frantumato, il piano d’appoggio in marmo dell’altare dove da tradizione viene poggiata la statua della Madonna della Neve al suo arrivo sul Monte Cervati e alla sua partenza, il 5 agosto, durante la santa messa.

Al momento non è chiaro se l’incidente possa essere effettivamente causato dall’essere umano o da qualche animale (come mucche o cavalli) che vivano allo stato brado in montagna. Tuttavia è la prima tesi ad essere quella più credibile.

L’antica Arciconfraternita Maria SS della Neve ha già formalizzato regolare denuncia alle forze dell’ordine. Solidarietà alla comunità mariana ed all’Arciconfraternita è stata espressa dall’Amministrazione comunale di Sanza, con l’invito a chi ha notizie utili a denunciare.

Il Santuario della Madonna del Cervati

Il santuario Madonna del Cervati, conosciuto anche come Madonna della Neve, si trova nel territorio del comune di Sanza.

I fedeli che arrivano in cima alla montagna, possono ammirare il paesaggio e con questo anche la bellezza della piccola cappella della Madonna del Cervati. All’interno si notano due spazi differenti, che hanno subito due lavorazioni in epoche diverse. La parte più interna è quella edificata prima del 1000, mentre l’altra parte costruita intorno al 1600. La facciata esterna è particolare ed è ricoperta di pietra locale.

Il santuario Madonna del Cervati non è aperto tutto l’anno. La porta della piccola cappella vede la luce solitamente nella prima domenica di Giugno e rimane visitabile fino alla seconda domenica di Ottobre.

L’evento più importante in questo lasso di tempo è fissato per il 26 Luglio, quando avviene il pellegrinaggio dal paese di Sanza alla cima del monte, con sulle spalle la statua della Madonna della Neve.

Il 5 Agosto, poi, l’immagine della Vergine viene riportata in città e con essa si celebrata la festa della Madonna della Neve del Cervato, protettrice di tutti gli abitanti del piccolo centro valdianese.