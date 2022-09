San Mauro Cilento punta sui led

San Mauro Cilento punta sull’efficientamento energetico grazie ai led. Il Comune cilentano pronto a sfruttare le risorse assegnate dallo Stato con la legge di bilancio. Annualmente, per ciascuno degli anni tra il 2020 e il 2024 vengono concesse risorse ai comuni nel limite di 500 milioni di euro annui.

San Mauro Cilento investe sui led per la pubblica illuminazioni

Le opere finanziabili sono relative ad efficientamento energetico (della pubblica illuminazione o degli edifici) o sviluppo territoriale sostenibile.

I fondi vengono assegnati in base al numero di abitanti. Per San Mauro Cilento i finanziamenti ottenuti ammontano a 50 mila euro (essendo la popolazione al di sotto dei 5000 abitanti). Il comune utilizzerà i contributi per l’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione.

Il progetto

L’amministrazione comunale di San Mauro Cilento, retta dal sindaco Giuseppe Cilento, punta ancora sulla conversione dell’impianto con l’installazione di nuove lampade a led. I soli lavori costeranno 37500 euro, mentre la parte restante sono le somme a disposizione della stazione appaltante.

I led

L’importanza dei led è notevole: garantisce maggiore efficienza e minori costi non solo sui consumi ma anche sulle spese di manutenzione considerato che le lampadine led hanno una durata ben maggiore rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza. Ecco perché sempre più comuni, come anche San Mauro, sta riconvertendo le vecchie lampade con i led.