Efficientamento energetico pubblica illuminazione, Casal Velino programma interventi

Il Comune di Casal Velino, con a capo il sindaco Silvia Pisapia, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “efficientamento energetico e messa in sicurezza della pubblica illuminazione del territorio comunale”, nell’importo complessivo di 35 mila euro.

Efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione : ecco i lavori in programma a Casal Velino

Con Legge n.160 del 2019 e successivo decreto del Ministero dell’Interno, sono state assegnate ai Comune le risorse per il periodo 2021-2024 destinate ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Tale contributo è successivamente confluito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Next Generation

L’investimento in questione, che si rivolge a opere di piccola e media portata, mira ad aumentare la resilienza dei territori e a promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile. Tutto ciò attraverso un insieme variegato di interventi, di dimensioni medio-piccole, localizzati in aree urbane.

Gli interventi previsti hanno, in particolare, i seguenti obiettivi:

la prevenzione e la mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei centri abitati esposti a tali rischi;

la messa in sicurezza degli edifici (attraverso interventi di miglioramento e adeguamento sismico);

l’efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

Casal Velino ha deciso di destinare il contributo di 35 mila euro per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza della pubblica illuminazione sul territorio comunale.