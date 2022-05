Casal Velino: fondi dal Ministero per la pubblica illuminazione

CASAL VELINO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, programma una serie di interventi sul territorio comunale; grazie ai contributi concessi dal Ministero dell’Interno, in materia di efficientamento energetico e messa in sicurezza di opere pubbliche.

Il Comune di Casal Velino punta sul risparmio energetico: gli interventi in programma

Nello specifico, l’Ente, intende procedere a lavori di efficientamento della pubblica illuminazione e messa in sicurezza di strade, alla frazione Marina; per un importo complessivo pari a € 32.308,65; di cui € 29.371,50 per lavori.

La progettualità rientra nella legge n.160 del 2019, con la quale è attribuito ai comuni, un importo di € 70.000 per una popolazione compresa tra i 5000 e 10.000 abitanti.

Il commento

“Sono lavori che mirano a migliorare la qualità dei cittadini, intervenendo in punti strategici che, spesso, presentano delle criticità– fanno sapere da palazzo di città– così come è importante investire nella pubblica illuminazione, viaggiando anche nell’ottica della sostenibilità e del risparmio energetico“.