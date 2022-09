Alla Tavola della Principessa Costanza: si lavora già alla prossima edizione

Un manifesto per ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita della 27^ edizione de Alla Tavola della Principessa Costanza. È l’iniziativa di Biagio Matera, presidente della Pro Loco Teggiano. Si tratta di un rito di passaggio consolidato, attraverso il quale nel mese di settembre il presidente, anche a nome del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Teggiano, esprime la propria sentita gratitudine a chi ha contribuito al successo della manifestazione. L’evento quest’anno si è svolto l’11, 12 e 13 agosto.

La Pro Loco Però, è già al lavoro per la prossima edizione.

“Com’è tradizione abbiamo voluto ringraziare tutti per la partecipazione, in particolare chi ha permesso che la nostra manifestazione andasse a buon fine. Indubbiamente è stata un’edizione particolare, dopo lo stop di due anni causato dalla pandemia. Quindi non è stato semplice ricominciare, ma per fortuna è andato tutto bene, nonostante le tante difficoltà e una situazione metereologica molto negativa, che ci ha fatto veramente preoccupare”. Nonostante tutto la 27^ edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza” nei tre giorni di svolgimento ha fatto registrare decine di migliaia di presenze, da ogni parte d’Italia e non solo. “Nelle strade di Teggiano abbiamo sentito parlare ogni dialetto e lingua, da parte di visitatori italiani e stranieri. Certo organizzare la nostra kermesse ha richiesto un impegno ancora maggiore del solito rispetto ad altri anni, ma maggiore alla fine è stata anche la soddisfazione per come sono andate le cose”. I due anni di stop forzato, quindi, non hanno per nulla scalfito il fascino attrattivo della festa medievale, che puntualmente ha riportato Teggiano alla ribalta nazionale. “La nostra manifestazione -evidenzia il presidente della Pro Loco Teggiano- ancora una volta ha dimostrato di essere importante non solo per Teggiano e per il Vallo di Diano, ma certamente anche per la Regione Campania. Confermandosi una delle più importanti in Italia”.