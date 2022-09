Ogliastro Cilento, nuovo appuntamento con Storie al femminile

Anche in autunno, la Fondazione Matteo e Claudina De Stefano ad Ogliastro Cilento sarà la sede degli incontri letterari nell’ambito di «Storie al femminile».

Appuntamento giovedì 15 settembre per la presentazione di Mode e modi di donne nell’ambito di Storie al Femminile ad Ogliastro Cilento

È in programma per giovedì 15 settembre dalle 19:00 ad la presentazione del romanzo Mode e modi di donne, scritto da Maria Rosaria Pagnani. Dialoga con l’autrice il giornalista Alfonso Sarno.

La trama

Un romanzo che racconta storie antiche e nuove dei modi di vivere al femminile, per andare alla scoperta di cosa accomuna Carmela di Buccino e Isabella d’Este, Lucrezia Borgia e Imelda Marcos, Maria Antonietta, regina di Francia e Maria di Nazareth, regina dei cieli, Caterina dè Medici alla ricamatrice della porta accanto.

Il testo vuole essere un modo per far capire al lettore che, in fondo, tante donne diverse o che vogliono sentirsi tali, attingono, per i loro gesti quotidiani, da un’unica matrice. Uno spaccato di vita sociale che trova riscontro anche nell’attualità.

L’autrice è fondatrice e vicepresidente de Il Circolo della Stampa di Eboli, dal 1990, collabora inoltre con la Voce di Buccino di Roma, Il Corriere a Sud di Salerno con sede a Controne.

Presidente e curatrice dell’Associazione culturale femminile il Percorso, curatrice di diverse mostre di artigianato e antiquariato, ideatrice, inoltre, del Museo delle donne.

È anche responsabile del Movimento femminile per l’organizzazione di eventi sociali sul territorio. Il cammino nella creatività letteraria in rosa, proseguirà il 22 ottobre con Maddalena Della Valle che presenterà La casa della domenica.